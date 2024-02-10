Отмена писательницы Улицкой: поддержка ВСУ и "изгнание из Крыма неугодных русских"

Отмена Улицкой Писательница Людмила Улицкая в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявила, что отправляет на Украину гонорары с продажи своих книг.
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