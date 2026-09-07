Родители становятся полноправными участниками: в Москве решают, как изменится школьное воспитание

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. В Москве стартовал II Всероссийский съезд родительских комитетов. Мероприятие проходит в Национальном центре «Россия» и объединило 600 представителей родительского сообщества из 89 регионов страны, а также Абхазии и Южной Осетии.
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