Родители становятся полноправными участниками: в Москве решают, как изменится школьное воспитание

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. В Москве стартовал II Всероссийский съезд родительских комитетов. Мероприятие проходит в Национальном центре «Россия» и объединило 600 представителей родительского сообщества из 89 регионов страны, а также Абхазии и Южной Осетии.