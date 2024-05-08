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Кузьминки

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Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Издалека пищуху можно отличить на стволе от поползня по манере перемещаться по стволу: пищуха это делает снизу вверх,...Фотограф-натурали...
  • Владимир
    Хорошо.Будет где с дороги отдохнуть.К прилету лесных ...

Собянин: Офсетные контракты стимулируют новую индустриализацию Москвы

Собянин: Офсетные контракты стимулируют новую индустриализацию Москвы

Фармацевтическая отрасль Москвы развивается благодаря в том числе офсетным контрактам. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подобные контракты позволяют наладить в городе производство препаратов для лечения диабета, сердечно-сосудистых, ревматологических и других заболеваний.

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