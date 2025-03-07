Сирия, Израиль, ХАМАС и Турция. Не самые простые повороты на южном направлении

Демарш В. Зеленского в отношении новой американской администрации, а также попытки сколотить в Европе новую военно-политическую коалицию, по понятным причинам сегодня находятся на первых местах в новостных рейтингах.
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