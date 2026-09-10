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Царьград

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Почему молчат об артефактах, найденных на месте пропажи Усольцевых: названа причина

Почему молчат об артефактах, найденных на месте пропажи Усольцевых: названа причина

Её назвали сами поисковики, которым и принадлежит загадочная находка.Поисковики обнаружили в районе исчезновения семьи Усольцевых ряд "интересных артефактов", однако подробности находок пока не разглашаются.

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