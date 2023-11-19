Владельцы Bugatti провели масштабный тур

Автопробег трех десятков Bugatti моделей Veyron и Chiron прошел во Франции и Испании. Владельцы Bugatti Veyron и Chiron собрались вместе во французском регионе Басков для участия в европейском гранд-туре фирмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии