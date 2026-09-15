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FiNE NEWS

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Масштабный сбой у российского интернет-провайдера SkyNet привёл к отключению услуг у тысяч пользователей

Российский интернет-провайдер SkyNet столкнулся с масштабным техническим сбоем, который привёл к прекращению предоставления услуг домашнего интернета и цифрового телевидения для значительного числа абонентов.

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