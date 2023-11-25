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Бажин о победе в сингл-миксте: «Про минуту преимущества услышал уже за километр до финиша, бежал в своем темпе»

Дербушева: Была легкая уверенность, но все равно волнение присутствовало. Удалось немножко выбраться в начало группы на первом круге, поэтому думала, что нужно отработать быстро и начать отрываться.

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