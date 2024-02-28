Центробанк отозвал лицензию у банка "Гефест"

Кредитная организация допускала нарушения в области противодействия отмыванию доходов ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Гефест", который по величине активов занимал 336 место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора.
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