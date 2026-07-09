Трансплантация лёгких продлила жизнь пациентам с терминальным раком лёгких

Новое исследование, опубликованное в Journal of the American Medical Association, предоставляет первые сравнительные данные о том, что двойная трансплантация лёгких даёт значительно лучшие показатели выживаемости у пациентов с запущенным раком лёгкого по сравнению со стандартными методами лечения.
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