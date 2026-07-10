Мнение: «Украинские беженцы – это огромные финансовые расходы для Европы», – Наталья Еремина

Политолог, профессор Санкт-Петербургского университета Наталья Еремина в эфире программы «Мнение» прокомментировала заявление главы министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро о необходимости лишения военнообязанных граждан Украины статуса временной защиты на территории Европейского союза.
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