Прокуратура проверяет состояние Черняевского леса в Перми из-за публикаций о возможном ущербе

В связи с публикациями в Интернете о возможном повреждении лесных насаждений и почвы на территории Особо охраняемой природной территории "Черняевский лес" в Перми Пермская природоохранная прокуратура начала проверку выполнения работ по ее обустройству.
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