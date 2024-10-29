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Скончался актёр из фильма "Майор Гром" Михаил Демчук. Ему было всего 40 лет

Скончался актёр из фильма "Майор Гром" Михаил Демчук. Ему было всего 40 лет

Он умер сразу после своего 40-летия накануне, но на сайте "Кино-Театр.ру" сообщили намного позднее.Актёр кино, сериалов и дубляжа Михаил Демчук скончался в возрасте 40 лет.

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