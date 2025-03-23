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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НХЛ планирует ограничить церемонию в честь рекордного 895-го гола Овечкина 7 минутами во время матча. После 894-го ее не будет (Крис Джонстон)

Инсайдер Sportsnet Крис Джонстон рассказал о том, как НХЛ планирует отметить ожидаемый рекорд Александра Овечкина по голам в рамках регулярок.

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