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Мурашов отразил 31 из 34 бросков «Виннипега» в своем 1-м матче в сезоне НХЛ. У «Питтсбурга» 1-е поражение в сезоне

Вратарь « Питтсбурга » Сергей Мурашов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против « Виннипега » (2:3).

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