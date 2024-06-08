Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Людмила, промедление смерти подобно! Вы женщина, а у меня был эпизод весной вечером, когда зверь приставал к девушке,...Выше всяких похва...
  • Игорь Василевский
    Пока не отобрали. И сие очень неверно. Имущество российского бизнеса на окраине уже давно прихвачено и раздербанено. ..."Всё отберем!" По...
  • Модест
    Я не паникую, повода нет. Имущества тоже нет, кроме квартиры с барахлом. Действия по национализации вражеского имущес..."Всё отберем!" По...

Йеменцы добили "непотопляемый" американский авианосец: для России это положительная новость

Йеменцы добили "непотопляемый" американский авианосец: для России это положительная новость

Итак, хуситы нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower, считавшемуся "непотопляемым".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
T
Teodor
&quot;Хуситы показали высочайший уровень мастерства в боевом деле, что казалось невозможным для армии без значительного внешнего финансирования.&quot; Значит у нас нужно прекратить &quot;узаконенное&quot; воровство в Армии, обеспечив передовые тенденции в военных, и не только, технологиях и ... приобрести наконец (не понятно пока где) политическую волю для принятия решений.
Ответить
4 час.
Людмила Фирстова
Это вы про свою Хохляндию написали? У Зеленского спроси про политическую волю и воровство
Ответить
4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Хуситы МОЛОДЦЫ,  БРАВО!!! ЗАЧЕТ!!! Пиндосы, пришлите в этот регион своих &quot;супергероев&quot; из Голливуда,  они точно &quot;победят&quot;!!! Дебилы недоделанные, 3,14здуйте в пиндостан и меняйте памперсы, да и про своего деда бидона не забудьте!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх