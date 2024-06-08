Йеменцы добили "непотопляемый" американский авианосец: для России это положительная новость

T

Teodor

"Хуситы показали высочайший уровень мастерства в боевом деле, что казалось невозможным для армии без значительного внешнего финансирования." Значит у нас нужно прекратить "узаконенное" воровство в Армии, обеспечив передовые тенденции в военных, и не только, технологиях и ... приобрести наконец (не понятно пока где) политическую волю для принятия решений.