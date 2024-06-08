Итак, хуситы нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower, считавшемуся "непотопляемым".
Йеменцы добили "непотопляемый" американский авианосец: для России это положительная новость
Комментарии
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T
Teodor
"Хуситы показали высочайший уровень мастерства в боевом деле, что казалось невозможным для армии без значительного внешнего финансирования." Значит у нас нужно прекратить "узаконенное" воровство в Армии, обеспечив передовые тенденции в военных, и не только, технологиях и ... приобрести наконец (не понятно пока где) политическую волю для принятия решений.
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4 час.
Людмила Фирстова
Это вы про свою Хохляндию написали? У Зеленского спроси про политическую волю и воровство
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4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Хуситы МОЛОДЦЫ, БРАВО!!! ЗАЧЕТ!!! Пиндосы, пришлите в этот регион своих "супергероев" из Голливуда, они точно "победят"!!! Дебилы недоделанные, 3,14здуйте в пиндостан и меняйте памперсы, да и про своего деда бидона не забудьте!
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3 час.
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