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Премьер Пашинян и генсек НАТО обсудили мирный договор между Ереваном и Баку

Премьер Пашинян и генсек НАТО обсудили мирный договор между Ереваном и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник, 19 марта, в рамках встречи в Ереване обсудили процессы на Южном Кавказе и мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

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