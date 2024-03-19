Премьер Пашинян и генсек НАТО обсудили мирный договор между Ереваном и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник, 19 марта, в рамках встречи в Ереване обсудили процессы на Южном Кавказе и мирный договор между Арменией и Азербайджаном.