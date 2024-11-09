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Гомерическое: Украина разрешила коллаборантам строить «Фейгиностан» на оккупированном куске Курщины

Гомерическое: Украина разрешила коллаборантам строить «Фейгиностан» на оккупированном куске Курщины

Новости из мира украинских коллаборационистов на украинском содержании. Бежавший в Киев бывший сотрудник администрации Башкирии Ростислав  Мурзагулов утверждает в соцсети, что украинские власти разрешили ему и еше одному беглому иноагенту – лишенному в РФ статуса адвоката  и обьявленному в розыск Марку Фейгину, строить в оккупированном ВСУ Суджанском районе Курской области некую «альтернативную Россию».

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