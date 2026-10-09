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Газета.ру

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Лауреат Нобелевской премии мира Пиллэй пошутила о передаче награды Трампу

Лауреат Нобелевской премии мира Пиллэй пошутила о передаче награды Трампу

Лауреат Нобелевской премии мира 2026 года, юрист и правозащитница из Южной Африки Нави Пиллэй пошутила о возможности разделить награду с президентом США Дональдом Трампом.

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