Депутат объяснила суть законопроекта про страховой стаж родителей

Новый законопроект Министерства труда про страховой стаж родителей устранит несправедливость, которая нарушает права многодетных родителей, заявила «Звезде» член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
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