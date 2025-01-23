Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    это бизнес зеленской. На органы и педофилам.Киев начал насиль...
  • ИРИНА МАЛЫШЕВА
    Вот это правда и не только, а ПРАВДИЩА. МЫ ЗДЕСЬ, МЫ ДОМА, наш дом в опасности. Пусть у них земля чужая горит под ног...Виктор Сухоруков ...
  • Геннадий Бережнов
    Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну несёт пургу Трамп! У него уже как и у Байдена извилины почти выпрями...Любитель русского...

Депутат объяснила суть законопроекта про страховой стаж родителей

Депутат объяснила суть законопроекта про страховой стаж родителей

Новый законопроект Министерства труда про страховой стаж родителей устранит несправедливость, которая нарушает права многодетных родителей, заявила «Звезде» член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх