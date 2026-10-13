Argentina has moved its fight over Falklands oil from threats to the courtroom, asking an international maritime tribunal to halt development of Sea Lion, the islands’ first commercial oil project.
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