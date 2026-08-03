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Царьград

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На теплосетях Архангельска выявили свыше 30 дефектов

На теплосетях Архангельска выявили свыше 30 дефектов

При проведении повторных гидравлических испытаний на теплосетях в Архангельске обнаружили три десятка дефектовНа минувшей неделе во всех округа областной столицы провели очередной этап гидравлических испытаний.

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