Скандалы и разбитые сердца: самые громкие разводы звезд в 2023 году

Использованы материалы: Global Look Press/Thorton/Keystone Press Agency, Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency, Atilano Garcia/Keystone Press Agency 2023 год еще не закончился, а количество громких звездных разводов уже приближается к двум десяткам.
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