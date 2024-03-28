МИД прокомментировал сигналы США о готовности к переговорам с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сигналы США о готовности к переговорам по Украине. Он подчеркнул, что Москва отвергла их и объяснила, что Россия готова разговаривать только на равных условиях, когда будет обеспечено взаимное уважение и начнется поиск баланса интересов.
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