МИД прокомментировал сигналы США о готовности к переговорам с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сигналы США о готовности к переговорам по Украине. Он подчеркнул, что Москва отвергла их и объяснила, что Россия готова разговаривать только на равных условиях, когда будет обеспечено взаимное уважение и начнется поиск баланса интересов.