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Шестеркин остановил Овечкина, который сократил отставание от Ягра. Панарин при этом промолчал

Шестеркин остановил Овечкина, который сократил отставание от Ягра. Панарин при этом промолчал

За океаном состоялся матч регулярного чемпионата, в котором «Рейнджерс» Игоря Шестеркина и Артемия Панарина принимал «Вашингтон» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Ильи Самсонова и Дмитрия Орлова.

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