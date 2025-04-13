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Царьград

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Песков: Киев не соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам

Песков: Киев не соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам

Дмитрий Песков прокомментировал несоблюдение Украиной моратория на удары по энергетическим объектам. Он отметил, что Киев либо сознательно игнорирует договоренности, либо не способен контролировать свои вооруженные силы.

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