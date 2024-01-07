«Мама выносит мозг с этим ремонтом: «В такой грязи с ребенком жить нельзя!», а у нас денег нет!» – жалуется Ульяна— С мужем вместе семь лет, пять из них официально женаты, – рассказывает тридцатилетняя Ульяна.