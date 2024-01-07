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Гражданочка

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«Мама выносит мозг с этим ремонтом: «В такой грязи с ребенком жить нельзя!», а у нас денег нет!» – жалуется Ульяна

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«Мама выносит мозг с этим ремонтом: «В такой грязи с ребенком жить нельзя!», а у нас денег нет!» – жалуется Ульяна— С мужем вместе семь лет, пять из них официально женаты, – рассказывает тридцатилетняя Ульяна.

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