«Мама выносит мозг с этим ремонтом: «В такой грязи с ребенком жить нельзя!», а у нас денег нет!» – жалуется Ульяна— С мужем вместе семь лет, пять из них официально женаты, – рассказывает тридцатилетняя Ульяна.
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