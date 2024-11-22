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Песков: "Мигранты - это не проблема"

Песков: "Мигранты - это не проблема"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "мигранты - это не проблема". По его словам, "проблема - это незаконные мигранты".

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