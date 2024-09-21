Магнитные бури на неделю с 23 по 29 сентября: прогноз, влияние на здоровье и советы врачей Ольга ВайленкоС наступлением осени активность Солнца нередко возрастает, что приводит к усилению геомагнитной активности на Земле.
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