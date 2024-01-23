Российские войска закрепляются в жилой застройке Авдеевки

ВС РФ развивают тактический успех в пригороде Донецка Авдеевке, достигнутый два дня назад. Напомним, российским военным удалось выбить боевиков ВСУ из мощных укрепленных опорных пунктов «Царская охота» и прилегающих к нему участков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии