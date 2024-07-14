Теперь официально. В России появился "СМЕРШ".

Александр Симаков

Не надо понимать буквально деятельность "Крымского смерша". Крымский смерш" - это телеграмм-канал крымского блогера Талипова, в чат-бот которого все пользователи могут присылать сообщения о лицах, которые активно противодействуют и выступают в публичном поле с заявлениями, дискредитирующими Россию. Правоохранительные органы внимательно читают и отрабатывают эту информацию. Так что нет никах погонь, задержаний со стрельбой и публичных казней. Аналогичные каналы созданы и в других регионах России. Напрасно Вы мечете гром и молнии в мужчин, выявлять врагов - это и святая обязанность женщин. Валерия, Вы также, как и Крымский смерш", можете сообщать обо всех "ждунах" и прочих врагах России на сайт ФСБ, в органы ФСБ "товарищу майору" по месту жительства или в блог Талипова Александра Валериевича "Крымский смерш". https://krym.aif.ru/society/k_vam_vyehal_tovarishch_mayor_kak_rabotaet_krymskiy_smersh