Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. 11 июля в России зарегистрирован "СМЕРШ". Свидетельство Эти ребята действуют на полуострове и помогают силовикам вычислять преступников и "ждунов".
Теперь официально. В России появился "СМЕРШ".
Комментарии
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Михаил Гринжук
давно пора . Еще бы красные бригады возродить для уничтожения предателей и релокантов за границей
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6 час.
РМ
Раиса Мелькумова
СМЕРШ нужен обязательно и по всей стране ! И шпионов и гнид - расстреливать, без суда и следствия! Сколько ждать?
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5 час.
Александр Симаков
Не надо понимать буквально деятельность "Крымского смерша". Крымский смерш" - это телеграмм-канал крымского блогера Талипова, в чат-бот которого все пользователи могут присылать сообщения о лицах, которые активно противодействуют и выступают в публичном поле с заявлениями, дискредитирующими Россию. Правоохранительные органы внимательно читают и отрабатывают эту информацию. Так что нет никах погонь, задержаний со стрельбой и публичных казней. Аналогичные каналы созданы и в других регионах России. Напрасно Вы мечете гром и молнии в мужчин, выявлять врагов - это и святая обязанность женщин. Валерия, Вы также, как и Крымский смерш", можете сообщать обо всех "ждунах" и прочих врагах России на сайт ФСБ, в органы ФСБ "товарищу майору" по месту жительства или в блог Талипова Александра Валериевича "Крымский смерш". https://krym.aif.ru/society/k_vam_vyehal_tovarishch_mayor_kak_rabotaet_krymskiy_smersh
«К вам выехал товарищ майор». Как работает «Крымский СМЕРШ»
AiF
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2 час.
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