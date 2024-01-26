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НСА и Минсельхоз Пензенской области провели семинар по агрострахованию для аграриев региона

НСА и Минсельхоз Пензенской области провели семинар по агрострахованию для аграриев региона

Более 50 сельхозпроизводителей Пензенской области приняли участие в семинаре по вопросам агрострахования с господдержкой, который был организован Национальным союзом агростраховщиков по запросу Минсельхоза Пензенской области 25 января.

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