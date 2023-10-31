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Царьград

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В Забайкалье поставят 55 заправок для электроавтомобилей в 2024 году

В Забайкалье поставят 55 заправок для электроавтомобилей в 2024 году

В Забайкальском крае до конца 2024 года установят 55 станций для подзарядки электроавтомобилей.Электрозаправки будут располагаться в основном вдоль федеральных трасс, пишет «Московский комсомолец в Чите» со ссылкой на краевое минЖКХ.

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