Вместо школы – пункт полиции: в омском микрорайоне «Амур-2» сдадут еще пять домов. Три дома, в одном из которых расположится участковый пункт полиции, сдадут в эксплуатацию в этом году.
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Вместо школы – пункт полиции: в омском микрорайоне «Амур-2» сдадут еще пять домов. Три дома, в одном из которых расположится участковый пункт полиции, сдадут в эксплуатацию в этом году.