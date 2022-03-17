Вероятность проведения международного турнира в декабре в Москве составляет 90% (ТАСС)

Вероятность проведения международного хоккейного турнира в декабре в Москве составляет 90%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
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