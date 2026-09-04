Европейские оружейные заводы и склады горят синим пламенем. Партизанская война? Брюссель ищет засланных Кремлём «неуловимых мстителей» Европа потрясена серией загадочных ЧП на объектах оборонки.
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Кто бы они не были,делают отличную работу,люди поняли к чему может привести политика их правительств!