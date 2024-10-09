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Медведев о четвертьфинале с Синнером в Шанхае: «Психологически придется побороться, он первая ракетка мира»

Медведев о четвертьфинале с Синнером в Шанхае: «Психологически придется побороться, он первая ракетка мира»

Они сыграют в четвертьфинале «Мастерса», в личке Медведев ведет 7:6. – Вы сказали, что, по вашему мнению, эти мячи дают Синнеру преимущество.

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