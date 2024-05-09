«Я помню! Я горжусь! Служу России!»: семейные истории сотрудников органов внутренних дел Якутии

О своем деде Парникове Иване Михайловиче рассказал начальник отделения уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» подполковник полиции Егор Чемезов: «Мой дед Парников Иван Михайлович – фронтовик, ветеран войны, воевал на Украине, в Белоруссии, участник Сталинградской битвы.
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