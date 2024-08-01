Следователи Лефортова нашли преступника спустя 19 лет

Как сообщает телеграм-канал СК города, Лефортовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины.
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