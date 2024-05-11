МО: ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

Российские войска освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Как уточнили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Борисовку, Огурцово, Плетеневку, поселок Стрелечья и село Пыльная.
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