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МО: ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

МО: ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

Российские войска освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Как уточнили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Борисовку, Огурцово, Плетеневку, поселок Стрелечья и село Пыльная.

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