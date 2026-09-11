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Царьград

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Дальнобойщик из Ростовской области пойдёт под суд за гибель двух человек

Дальнобойщик из Ростовской области пойдёт под суд за гибель двух человек

В Ленинский районный суд Тульской области поступило уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, обвиняемого в дорожной аварии, унёсшей жизни двух человек.

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