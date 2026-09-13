Генетик Захаржевская: мигрень — сочетание наследственности и внешних факторов

В большинстве случаев мигрень возникает из-за сочетания множества генетических особенностей и внешних факторов — пола, возраста, гормонального фона, окружающей среды, рассказала RT ведущий специалист Лаборатории «Гемотест», генетик Наталья Захаржевская.
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