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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Судья Тони Бразерс о фоле Шэя Гилджеса-Александера: «Мяч не был выбит в результате контакта, последующее касание руки было против правил»

Судья Тони Бразерс о фоле Шэя Гилджеса-Александера: «Мяч не был выбит в результате контакта, последующее касание руки было против правил»

Нарушение защитника «Оклахомы» за 2,5 секунды до конца встречи позволило форварду «Далласа» Пи Джею Вашингтону бросить три штрафных и обеспечить победу своей команды (117:116).

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