РЖАКА
ЛучшееХохмы-байкиСмешные животныеИстории из жизни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЖАКА

187 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Это вы просто завидуете...«Ставьте лайки!»....
  • Валера Морозов
    Очень хорошо! Тепло на душе. Спасибо.СЮРПРИЗ
  • Olga Abramova
    Кошка не должна жить в подвале.«Ставьте лайки!»....

Я понял, что такое живая и мертвая вода… Мертвая вода — это вчерашний дедов самогон, а живая — это сегодняшний дедов рассол

Я понял, что такое живая и мертвая вода… Мертвая вода — это вчерашний дедов самогон, а живая — это сегодняшний дедов рассол

Анекдоты про самогон - Русские изобрели брагу, самогон и водку, но вот почему они не смогли изобрести коньяк и марочные вина?- Ну ты блин спросил, там же выдержки не на один год! — Если бы не самогон, так и русского языка бы не было!— Это как?— Да вот когда Далю были нужны новые русские слова, он приезжал в любую деревню, разбивал на глазах мужиков 2-3 бутылки самогонки, а потом стоял довольный и записывал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору