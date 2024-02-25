Я понял, что такое живая и мертвая вода… Мертвая вода — это вчерашний дедов самогон, а живая — это сегодняшний дедов рассол

Анекдоты про самогон - Русские изобрели брагу, самогон и водку, но вот почему они не смогли изобрести коньяк и марочные вина?- Ну ты блин спросил, там же выдержки не на один год! — Если бы не самогон, так и русского языка бы не было!— Это как?— Да вот когда Далю были нужны новые русские слова, он приезжал в любую деревню, разбивал на глазах мужиков 2-3 бутылки самогонки, а потом стоял довольный и записывал.