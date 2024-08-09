Падение квартальной прибыли SMIC на 59,1 % не помешало превзойти ожидания аналит...

Падение квартальной прибыли SMIC на 59,1 % не помешало превзойти ожидания аналитиковКитайская компания SMIC остаётся крупнейшим контрактным производителем чипов в стране, её финансовая отчётность невольно зависит от геополитической конъюнктуры, поскольку стремящиеся к независимости от импорта китайские разработчики чипов во многих случаях обращаются именно к ней.