НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Падение квартальной прибыли SMIC на 59,1 % не помешало превзойти ожидания аналит...

Падение квартальной прибыли SMIC на 59,1 % не помешало превзойти ожидания аналит...

Падение квартальной прибыли SMIC на 59,1 % не помешало превзойти ожидания аналитиковКитайская компания SMIC остаётся крупнейшим контрактным производителем чипов в стране, её финансовая отчётность невольно зависит от геополитической конъюнктуры, поскольку стремящиеся к независимости от импорта китайские разработчики чипов во многих случаях обращаются именно к ней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх