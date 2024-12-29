Исполнил мечты трёх деток с традиционной «Ёлки желаний». Восьмилетняя Анастасия загадала у Деда Мороза велосипед, её ровесник Данил попросил блендер, чтобы готовить для семьи различные блюда.
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Исполнил мечты трёх деток с традиционной «Ёлки желаний». Восьмилетняя Анастасия загадала у Деда Мороза велосипед, её ровесник Данил попросил блендер, чтобы готовить для семьи различные блюда.
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