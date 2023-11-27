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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Большие шлемы» могут купить «Мастерсы» и отделиться от ATP и WTA (Джон Вертхейм)

Журналист Джон Вертхейм рассказал, что все чаще слышит разговоры об изменениях в структуре туров. По его информации, четыре турнира «Больших шлема» могут объединиться, чтобы купить 10 «Мастерсов».

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