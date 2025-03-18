"Ждем ответ". Решение о строительстве четырех новых поликлиник в Барнауле пока не принято

Заявка на медицинские объекты все еще находится на согласовании в Минздраве РФ Планы по строительству в Барнауле четырех новых поликлиник, о которых стало известно в прошлом году, до сих пор не утверждены.
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