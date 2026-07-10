Лантратова: донорская акция будет ежеквартально проходить в Доме прав человека

Ваш браузер не поддерживает видео. ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Благотворительная донорская акция, в рамках которой люди будут сдавать кровь для раненных в зоне проведения спецоперации бойцов, будет проходить в Доме прав человека в Москве каждый квартал.
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