«Из тумана вышли русские, враг думал это свои»: ВС России пошли в мощный прорыв на южном фронте, США предупредили Европу — бегите от «Орешника»: Новости СВО, 19.03.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 19 марта 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 19.
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